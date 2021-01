Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli Spurs di Jose Mourinho ospitano un Leeds United che nell’ultimo scorcio ha saputo accelerare il passo aprendo nuove prospettive alla sua stagione. La squadra di Marcelo Bielsa si sta confermando come una delle più divertenti per gli spettatori neutrali, come dimostrano i cinque gol segnati dalla squadra vincitrice in tre degli ultimi incontri ai InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli Spurs di Jose Mourinho ospitano unUnited che nell’ultimo scorcio ha saputo accelerare il passo aprendo nuove prospettive alla sua stagione. La squadra di Marcelo Bielsa si sta confermando come una delle più divertenti per gli spettatori neutrali, come dimostrano i cinque gol segnati dalla squadra vincitrice in tre degli ultimi incontri ai InfoBetting: Scommesse Sportive e

facciacalcio : Paul Gascoigne e David Betty durante una sfida tra Tottenham e Leeds - sportli26181512 : Premier League: alle 13.30 Tottenham-Leeds LIVE. In serata l'Arsenal: Prosegue la 17esima giornata di Premier Leagu… - by_the_pool : RT @infobetting: Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #PremierLeague - Le formazioni ufficiali di #TOTLEE -