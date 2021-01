Roma. ‘Hai una sigaretta?’ e le strappano la catenina d’oro: individuati i ladri (Di sabato 2 gennaio 2021) Un mese e mezzo di indagini hanno portato la Polizia di Stato all’individuazione degli autori di un “furto con strappo” avvenuto lo scorso novembre nella zona del Colosseo. La vittima, un ventenne dell’hinterland Romano, mentre aspettava fuori da un negozio di via San Giovanni in Laterano, è stata avvicinata da un gruppetto di ragazzi, alcuni dei quali nordafricani, e mentre uno di loro lo distraeva chiedendogli una sigaretta, un altro gli ha strappato la catenina d’oro che portava al collo. Leggi anche: Roma, “droga capitale”: quattro nuovi pusher arrestati dai Carabinieri Il ladro è poi riuscito a fuggire con la complicità del gruppo ed in particolare di un coetaneo che ha preso in consegna il bottino scappando in direzione opposta. Gli investigatori del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno raccolto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) Un mese e mezzo di indagini hanno portato la Polizia di Stato all’individuazione degli autori di un “furto con strappo” avvenuto lo scorso novembre nella zona del Colosseo. La vittima, un ventenne dell’hinterlandno, mentre aspettava fuori da un negozio di via San Giovanni in Laterano, è stata avvicinata da un gruppetto di ragazzi, alcuni dei quali nordafricani, e mentre uno di loro lo distraeva chiedendogli una sigaretta, un altro gli ha strappato lache portava al collo. Leggi anche:, “droga capitale”: quattro nuovi pusher arrestati dai Carabinieri Il ladro è poi riuscito a fuggire con la complicità del gruppo ed in particolare di un coetaneo che ha preso in consegna il bottino scappando in direzione opposta. Gli investigatori del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno raccolto ...

