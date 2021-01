Riapertura scuole, Giannelli (ANP): «L’organizzazione della vita degli studenti sarà sconvolta» (Di sabato 2 gennaio 2021) La Riapertura delle scuole con il ritorno in presenza il 7 gennaio alimenta già dubbi e perplessità su quella che sarà la vita degli studenti. Ad esprimere, per primo, la propria preoccupazione è il presidente dell’ANP, Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Leggi anche >> Covid, focolaio in scuola materna nel Milanese, la rabbia dei genitori: «Non ci è stato comunicato» Riapertura scuole, Giannelli: “A che ora faranno i compiti gli studenti?” “È una situazione a macchia di leopardo. – dice del ritorno tra i banchi al termine delle festività – Ci sono province dove gli accordi sono stati fatti ascoltando anche la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Ladellecon il ritorno in presenza il 7 gennaio alimenta già dubbi e perplessità su quella chela. Ad esprimere, per primo, la propria preoccupazione è il presidente dell’ANP, Associazione Nazionale Presidi, Antonello, in un’intervista rilasciata al CorriereSera. Leggi anche >> Covid, focolaio in scuola materna nel Milanese, la rabbia dei genitori: «Non ci è stato comunicato»: “A che ora faranno i compiti gli?” “È una situazione a macchia di leopardo. – dice del ritorno tra i banchi al termine delle festività – Ci sono province dove gli accordi sono stati fatti ascoltando anche la ...

