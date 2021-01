“Qualsiasi lavoro pur di poter vivere dignitosamente e pagare i miei debiti”, Fabio e la richiesta di aiuto (Di sabato 2 gennaio 2021) Di seguito pubblichiamo una delle numerose testimonianze che ogni giorno riceviamo da persone abbandonate dal governo. (Alla fine della lettera si riporta l’indirizzo della mail per chiunque volesse contattare Fabio e aiutarlo). Buongiorno Senatore Gianluigi Paragone, intanto mi presento, sono Fabio. Sono nato nel lontano 1961 nelle Marche. Ho vissuto come piccolissimo imprenditore nel settore bar e ristorazione, in Trentino, dal 1998 al 2018. Adesso sono rientrato nelle Marche, la mia terra, dove sono costretto a farmi mantenere dai miei genitori ultraottantenni e io rovinato e messo sul lastrico dalle banche, le quali sono amiche di tutti i tipi di governi, facendosi fare leggi sempre a loro favore, ma molto meno amiche di chi lavora 14 ore al giorno. La mia, è una lunga storia che ha inizio nel 2006 quando prendo in gestione ... Leggi su ilparagone (Di sabato 2 gennaio 2021) Di seguito pubblichiamo una delle numerose testimonianze che ogni giorno riceviamo da persone abbandonate dal governo. (Alla fine della lettera si riporta l’indirizzo della mail per chiunque volesse contattaree aiutarlo). Buongiorno Senatore Gianluigi Paragone, intanto mi presento, sono. Sono nato nel lontano 1961 nelle Marche. Ho vissuto come piccolissimo imprenditore nel settore bar e ristorazione, in Trentino, dal 1998 al 2018. Adesso sono rientrato nelle Marche, la mia terra, dove sono costretto a farmi mantenere daigenitori ultraottantenni e io rovinato e messo sul lastrico dalle banche, le quali sono amiche di tutti i tipi di governi, facendosi fare leggi sempre a loro favore, ma molto meno amiche di chi lavora 14 ore al giorno. La mia, è una lunga storia che ha inizio nel 2006 quando prendo in gestione ...

borghi_claudio : @Francesco_92_PT @MaurizioBarut Ah ma proprio per non giocare di rimessa vi sto chiedendo un parere. Il MIO parere… - css_onig : Erica: fortuna Lavanda: calma e amore. Rosmarino: purifica, sostituisce qualsiasi erba durante gli incantesimi.… - ravanin58 : RT @theStewieee: @PoliticaPerJedi Le elezioni non sono un’opzione, perché 3/4 del parlamento dovrebbe trovarsi un lavoro. I grillini votere… - theStewieee : @PoliticaPerJedi Le elezioni non sono un’opzione, perché 3/4 del parlamento dovrebbe trovarsi un lavoro. I grillini… - DarioMaffia : I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere sono: primo, lavoro duro; secondo, persev… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualsiasi lavoro Quale pensione per l'invalido che assiste un disabile grave? La Legge per Tutti Papa Francesco: "Il mio sport è una palla di stracci. Fare il portiere è stata una scuola di vita"

I ricordi del Santo Padre: "Da piccolo mi piaceva il calcio, ma ho giocato anche a basket, lo sport di mio papà. Io ero una “pata dura” e allora mi mettevano sempre in porta" ...

Cashback di Stato 2021, come funziona e cosa cambia dal primo gennaio

Cashback 2021 di Stato a pieno regime da ieri, 1° gennaio, con alcune nuove regole. Archiviata la prima fase del Super Cashback di Natale, iniziata in via sperimentale l'8 dicembre scorso, il programm ...

I ricordi del Santo Padre: "Da piccolo mi piaceva il calcio, ma ho giocato anche a basket, lo sport di mio papà. Io ero una “pata dura” e allora mi mettevano sempre in porta" ...Cashback 2021 di Stato a pieno regime da ieri, 1° gennaio, con alcune nuove regole. Archiviata la prima fase del Super Cashback di Natale, iniziata in via sperimentale l'8 dicembre scorso, il programm ...