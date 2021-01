Oroscopo 2021 – Le donne più trasandate dello zodiaco: ecco le meno attente al proprio look (Di sabato 2 gennaio 2021) Non tutte le donne sono particolarmente attente al proprio look, anzi alcune rappresentanti del genere femminile badano molto più alla praticità che all’apparenza, mentre altre ancora non si curano affatto del proprio aspetto. Del resto l’universo femminile racchiude ogni profilo caratteriale, quindi è possibile realizzare una vera e propria lista dei segni con tendenze del genere, ossia quelle più “trasandate” in assoluto. Pesci Le donne Pesci amano contraddistinguersi per la loro personalità accorta e sensibile, mentre danno poco peso aspetto estetico, che considerano di secondaria importanza. In molti casi creano un proprio stile che è in gran parte delle situazioni rispecchia grande praticità piuttosto che un aspetto curato. Scorpione Non amano ... Leggi su giornal (Di sabato 2 gennaio 2021) Non tutte lesono particolarmenteal, anzi alcune rappresentanti del genere femminile badano molto più alla praticità che all’apparenza, mentre altre ancora non si curano affatto delaspetto. Del resto l’universo femminile racchiude ogni profilo caratteriale, quindi è possibile realizzare una vera e propria lista dei segni con tendenze del genere, ossia quelle più “” in assoluto. Pesci LePesci amano contraddistinguersi per la loro personalità accorta e sensibile, mentre danno poco peso aspetto estetico, che considerano di secondaria importanza. In molti casi creano unstile che è in gran parte delle situazioni rispecchia grande praticità piuttosto che un aspetto curato. Scorpione Non amano ...

StefanoFeltri : L'unico oroscopo per il 2021 da prendere sul serio è quello di @Phastidio: ecco cosa succederà sui mercati finanzia… - Efisio31251859 : RT @tempoweb: L'oroscopo di #Mattarella mette tutti d'accordo @lefrasidiosho per #iltempodioshø - pedoluna : Modestissimo oroscopo 2021 mio personale - RenzoSoldani : RT @tempoweb: L'oroscopo di #Mattarella mette tutti d'accordo @lefrasidiosho per #iltempodioshø - Capricorno_astr : 02/gen/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -