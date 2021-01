Maltempo, neve abbondante a Nord: in Veneto chiusi passi e strade. Vento forte a Sud FOTO (Di sabato 2 gennaio 2021) Una nuova intensa perturbazione ha colpito il Veneto e continuerà con precipitazioni abbondanti, specie in montagna e nella fascia pedemontana, fino a domenica 3 gennaio. Le nevicate sono copiose al di sopra dei 1.000-1.200 metri, inizialmente fino ai fondovalle prealpini. Fiocchi anche in Liguria, Toscana e Lombardia. Capri isolata Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 gennaio 2021) Una nuova intensa perturbazione ha colpito ile continuerà con precipitazioni abbondanti, specie in montagna e nella fascia pedemontana, fino a domenica 3 gennaio. Le nevicate sono copiose al di sopra dei 1.000-1.200 metri, inizialmente fino ai fondovalle prealpini. Fiocchi anche in Liguria, Toscana e Lombardia. Capri isolata

Tg3web : Allerta maltempo in 13 regioni. Venti forti, pioggia e neve. Rischio di esondazioni e valanghe. In Liguria, traffic… - MediasetTgcom24 : Maltempo, in Veneto strade e passi chiusi per la neve #maltempo - DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - amtoscana : RT @qn_lanazione: Maltempo, secondo giorno sotto la neve in Garfagnana / FOTO #Lucca #allertameteoTOS - qn_lanazione : Maltempo, secondo giorno sotto la neve in Garfagnana / FOTO #Lucca #allertameteoTOS -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve Cronaca meteo DIRETTA: nella MORSA DEL MALTEMPO con temporali, vento e NEVE 3bmeteo Maltempo, l’allerta arancione per le nevicate resta per tutta la giornata di domani

NEVE L’allerta per le nevicate resta arancione, per tutta la giornata di domani nel Cuneese mentre viene declassata a gialla per il resto della regione. Solo la valle Scrivia, nell’Alessandrino, e le ...

Bidoni pieni, la neve rallenta la raccolta. Iren: “Pericolo ghiaccio, operatori infortunati”

Bidoni stracolmi, sacchetti rovesciati per terra e rifiuti sparsi ovunque. In alcune zone di Piacenza, la neve ha mandato in tilt lo svuotamento dei cassonetti. Diverse segnalazioni dei cittadini arri ...

NEVE L’allerta per le nevicate resta arancione, per tutta la giornata di domani nel Cuneese mentre viene declassata a gialla per il resto della regione. Solo la valle Scrivia, nell’Alessandrino, e le ...Bidoni stracolmi, sacchetti rovesciati per terra e rifiuti sparsi ovunque. In alcune zone di Piacenza, la neve ha mandato in tilt lo svuotamento dei cassonetti. Diverse segnalazioni dei cittadini arri ...