‘Maddalena bipolare’: la malattia di una donna che si fonde in una storia d’amore (e non solo) (Di sabato 2 gennaio 2021) La malattia bipolare di una giovane donna che si fonde in una storia d’amore. Usando registri diversi. Prima terza persona con una scrittura incisiva, alternata da mail e poesie. È quanto troviamo nel libro Maddalena bipolare, Golem editore, fresco di stampa. Lo ha scritto Ornella Spagnulo, tarantina di 38 anni che risiede a Roma dopo aver vissuto a Firenze e Madrid. Maddalena bipolare è il romanzo d’esordio della Spagnulo, poetessa e curatrice (per Einaudi) di una raccolta di poesie e racconti inediti di Alda Merini. Che nel libro è citata, spesso. Un accenno di trama. La protagonista di Maddalena bipolare è una trentenne che si chiama Sabrina ma che spesso fantastica o addirittura crede di essere Maddalena che segue e insegue il suo perduto amore: Gesù, che in realtà è lo psichiatra. A Sabrina dice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Labipolare di una giovaneche siin una. Usando registri diversi. Prima terza persona con una scrittura incisiva, alternata da mail e poesie. È quanto troviamo nel libro Maddalena bipolare, Golem editore, fresco di stampa. Lo ha scritto Ornella Spagnulo, tarantina di 38 anni che risiede a Roma dopo aver vissuto a Firenze e Madrid. Maddalena bipolare è il romanzo d’esordio della Spagnulo, poetessa e curatrice (per Einaudi) di una raccolta di poesie e racconti inediti di Alda Merini. Che nel libro è citata, spesso. Un accenno di trama. La protagonista di Maddalena bipolare è una trentenne che si chiama Sabrina ma che spesso fantastica o addirittura crede di essere Maddalena che segue e insegue il suo perduto amore: Gesù, che in realtà è lo psichiatra. A Sabrina dice ...

clikservernet : ‘Maddalena bipolare’: la malattia di una donna che si fonde in una storia d’amore (e non solo) - Noovyis : (‘Maddalena bipolare’: la malattia di una donna che si fonde in una storia d’amore (e non solo)) Playhitmusic -… - ilfattoblog : ‘Maddalena bipolare’: la malattia di una donna che si fonde in una storia d’amore (e non solo) -