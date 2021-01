Liguria | Cassinelli-Bagnasco | ‘minacce non fermeranno lavoro Toti’

(Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “La nostra solidarietà al presidente Giovanni Toti, destinatario di una lettera minatoria in cui si minaccia l’uso di una bomba. Intimidazione che, ne siamo certi, non fermerà ildella Regioneal fianco dei commercianti e delle categorie esposte alle scelte del Governo senza riceverne i sostegni necessari”. Lo affermano i deputati di Forza Italia Robertoe Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'altro tema su cui si inseguono i commenti della politica regionale è quello della lettera minatoria, ricevuta dal presidente Toti, in cui lo si "consigliava" di tenere aperti bar e rtoranti nelle fe ...