“Inizio anno col botto” Silvia Toffanin | questo sì che è un gran bel regalo | i fan non vedono l’ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Verissimo torna in onda su Canale 5 per la prima puntata del 2021. Il programma condotto daha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori per tutto lo scorso. Le interviste dell’ex letterina sono molto interessanti, raccontano tante stori e tanti aneddoti dei personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Per le feste di Natale il programma non si è fermato. In occasione della puntata del 26 gennaio il talk show si è ritagliato una giornata speciale con tanti ospiti a partire da Maria De Filippi che si è concessa per una lunga e interessante intervista, proseguendo con Al Bano, che ha parlato del suo Natale in famiglia, e per finire un talento nato dalla fucina di Amici Alberto Urso e Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma “Io canto”. (Continua dopo la foto) Poi sono intervenute ...