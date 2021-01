Il matematico Sebastiani: “Riaprire le scuole nella seconda metà di gennaio” (Di sabato 2 gennaio 2021) Il matematico Sebastiani predica prudenza a proposito del ritorno a scuola, proponendo un rinvio dopo al 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilpredica prudenza a proposito del ritorno a scuola, proponendo un rinvio dopo al 7. L'articolo .

Marlfix : 'Diversi studi scientifici mostrano che gli studenti delle superiori contribuiscono in modo significativo alla diff… - orizzontescuola : Il matematico Sebastiani: “Riaprire le scuole nella seconda metà di gennaio” - valtaro : #Vaccino anti-Covid, il matematico Giovanni Sebastiani: 'Solo dopo 4 settimane dalla prima ...… - clessidra965 : RT @francofontana43: Covid. La scuola come priorità non certo va messa in duscussione. Ma sarebbe bene evitare la facile retorica dell’infa… - italiaPROGRESS : RT @francofontana43: Covid. La scuola come priorità non certo va messa in duscussione. Ma sarebbe bene evitare la facile retorica dell’infa… -

Ultime Notizie dalla rete : matematico Sebastiani Il matematico Sebastiani: “Riaprire le scuole nella seconda metà di gennaio” Orizzonte Scuola Sebastiani (CNR)" I dati sconsiglierebbero la riapertura delle scuole il 7 gennaio"

'Sarebbe più sensato aspettare e non riaprire le scuole il 7 gennaio'. Giovanni Sebastiani, matematico del CNR e studioso delle curve dei dati dell'epidamia di Covid e autore di studi sull'evoluzione ...

Lazio, contagi impazziti. Cnr: «Terapie intensive triplicate a fine mese». Rischio zona arancione

Gli ingressi giornalieri dei pazienti in terapia intensiva arriveranno a triplicarsi entro fine mese. Occupando i due terzi dei posti disponibili. I decessi si raddoppieranno. Così ...

'Sarebbe più sensato aspettare e non riaprire le scuole il 7 gennaio'. Giovanni Sebastiani, matematico del CNR e studioso delle curve dei dati dell'epidamia di Covid e autore di studi sull'evoluzione ...Gli ingressi giornalieri dei pazienti in terapia intensiva arriveranno a triplicarsi entro fine mese. Occupando i due terzi dei posti disponibili. I decessi si raddoppieranno. Così ...