Il giudice dice 'no' al golpe: Pence non ha il potere di ribaltare la vittoria di Biden (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano a cadere nel vuoto i tentativi dei repubblicani per ribaltare i risultati delle elezioni americane. Un giudice del Texas ha bocciato la causa presentata dal Repubblicano Louie Gohmert per ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) Continuano a cadere nel vuoto i tentativi dei repubblicani peri risultati delle elezioni americane. Undel Texas ha bocciato la causa presentata dal Repubblicano Louie Gohmert per ...

Ultime Notizie dalla rete : giudice dice Il giudice di Sciascia ci dice molto sullo stato della giustizia in Italia Il Foglio Il giudice dice 'no' al golpe: Pence non ha il potere di ribaltare la vittoria di Biden

Un giudice del Texas ha bocciato la causa presentata dal Repubblicano Gohmert per impedire al vicepresidente di certificare i risultati del voto e dargli la possibilità di giudicarne la validità.

Un giudice del Texas ha bocciato la causa presentata dal Repubblicano Gohmert per impedire al vicepresidente di certificare i risultati del voto e dargli la possibilità di giudicarne la validità.