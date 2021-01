I 4 segni zodiacali che ad inizio 2021 si dimostreranno davvero malvagi (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo le previsioni degli astrologi, alcuni segni dello zodiaco, riceveranno dal nuovo anno in arrivo non solamente rose e fiori e qualcuno potrebbe avere una impennata di cattiveria. 4 segni zodiacali si riscopriranno davvero malvagi, durante i primi giorni di questo 2021 e non è difficile che portino amarezza e risentimento anche nelle vite delle persone a loro care. 1. Pesci I Pesci sono solitamente persone buone e generose, ma il nuovo anno in arrivo innescherà in loro una reazione davvero insolita. Questo segno si troverà improvvisamente colto da una valanga di emozioni che renderanno la loro vita un vero incubo e questo avrà delle gravi ripercussioni nel modo con cui interagiscono con gli altri. Aspettatevi molti dispetti nei prossimi giorni dalle persone di ... Leggi su virali.video (Di sabato 2 gennaio 2021) Secondo le previsioni degli astrologi, alcunidello zodiaco, riceveranno dal nuovo anno in arrivo non solamente rose e fiori e qualcuno potrebbe avere una impennata di cattiveria. 4si riscopriranno, durante i primi giorni di questoe non è difficile che portino amarezza e risentimento anche nelle vite delle persone a loro care. 1. Pesci I Pesci sono solitamente persone buone e generose, ma il nuovo anno in arrivo innescherà in loro una reazioneinsolita. Questo segno si troverà improvvisamente colto da una valanga di emozioni che renderanno la loro vita un vero incubo e questo avrà delle gravi ripercussioni nel modo con cui interagiscono con gli altri. Aspettatevi molti dispetti nei prossimi giorni dalle persone di ...

