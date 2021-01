Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scoppio di passione al GF Vip 5 (VIDEO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ritornano a far discutere i fan del Gf Vip 5. L’anno nuovo sembra aver portato una ventata di passione ai due concorrenti, che si sono lasciati andare a parecchie effusioni durante la notte. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi baci, coccole e sguardi ammiiccanti. Il tutto prima che la regia si accorgesse del misfatto e decidesse di cambiare inquadratura. I telespettatori sono rimasti così a bocca asciutta: i due si saranno limitati oppure a telecamere sviate, si sono concessi anche dell’altro? Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fra baci e coccole al Gf Vip 5 La notte porta consiglio al Gf Vip 5 o meglio vento di ... Leggi su giornal (Di sabato 2 gennaio 2021)ritornano a far discutere i fan del Gf Vip 5. L’anno nuovo sembra aver portato una ventata diai due concorrenti, che si sono lasciati andare a parecchie effusioni durante la notte.si sono concessi baci, coccole e sguardi ammiiccanti. Il tutto prima che la regia si accorgesse del misfatto e decidesse di cambiare inquadratura. I telespettatori sono rimasti così a bocca asciutta: i due si saranno limitati oppure a telecamere sviate, si sono concessi anche dell’altro?fra baci e coccole al Gf Vip 5 La notte porta consiglio al Gf Vip 5 o meglio vento di ...

thisisfromem : RT @influenzami: ma in che senso giulia salemi vuole fare la conduttrice se il suo vocabolario è letteralmente composto da dieci parole due… - FlavioLapi6 : @teamsalemioff Giulia Salemi devi stare vicino al tuo fidanzato Pierpaolo Pretelli - miogenere : Voi la sottovalutate troppo Giulia Salemi #GFVIP - saharadnpr : RT @lixvspos: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia di cui il #gfvip aveva bisogno ma non siete pronti per questa conversazione… - CHENBAE45959461 : RT @chiaranacca1: Aereo per Giulia Salemi?? -

