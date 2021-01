GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI, BACI HOT NEL TUGURIO/ Occhio alle mani, regia... (Di sabato 2 gennaio 2021) GIULIA SALEMI e PIERPAOLO PRETELLI, hot nel TUGURIO al Grande Fratello Vip 2020 con lui pronto a spostare la mano su di lei e la regia pronta a censurare il loro momento... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021), hot nelal Grande Fratello Vip 2020 con lui pronto a spostare la mano su di lei e lapronta a censurare il loro momento...

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - Auroraa_99 : #prelemi POMERIGGIO DI FUOCO TRA PIERPAOLO PRETELLI, GIULIA SALEMI E ROSALINDA CANNAVO, TUTTI E 3 SUL LETTO. - TRASHITALIANO3 : Non é solo Dayane che ha le fan portoghesi. Ripigliatevi. Oh, e vi sblocco un ricordo in cui Giulia Salemi fa gli… - P89Claudia : @ifthestarsshine Esatto x me stefania o Pier ripeto lo dico sempre da fan di Giulia salemi quindi sn molto obiettiva nel dirlo - PIERPPP1 : RT @GrandeFratello: Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GIULIA SALEMI Giulia Salemi e quel problema a letto. L'esperta: "È anorgasmia" Tuttosport Gf Vip, carezze hot tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la regia stacca e cambia inquadratura

Nonostante il malumore per la discussione, Pretelli non si era allontanato da Giulia Salemi. (@NoAllora) January 2, 2021. Gf Vip, il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra l’influencer e l ...

GF Vip, Francesco Oppini attaccato dopo l’uscita. Costanzo lo difende

Maurizio Costanzo difende Francesco Oppini: "Non trovo nulla di sconvolgente" Francesco Oppini, è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione ...

Nonostante il malumore per la discussione, Pretelli non si era allontanato da Giulia Salemi. (@NoAllora) January 2, 2021. Gf Vip, il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra l’influencer e l ...Maurizio Costanzo difende Francesco Oppini: "Non trovo nulla di sconvolgente" Francesco Oppini, è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione ...