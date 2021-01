Giampaolo: «Mercato? È più importante il campo. Vedo una squadra in crescita» (Di sabato 2 gennaio 2021) Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Le sue parole Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Le sue parole. PARMA – «Sarà difficile, perché ci sono insidie in ogni gara. Noi dobbiamo solo pensare a domani, non possiamo permetterci di guardare oltre: abbiamo i margini di errore ridotti, dobbiamo imparare a convivere con queste pressioni. Abbiamo ridotti margini di errore, bisogna saperci convivere con questo tipo di pressione. Ho lasciato la squadra in crescita e l’ho ritrovata bene, noto anche uno spirito diverso. C’è una presa di responsabilità diversa, la squadra è in crescita non solo nelle prestazioni». Mercato – «La cosa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Marco, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Le sue parole Marco, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Le sue parole. PARMA – «Sarà difficile, perché ci sono insidie in ogni gara. Noi dobbiamo solo pensare a domani, non possiamo permetterci di guardare oltre: abbiamo i margini di errore ridotti, dobbiamo imparare a convivere con queste pressioni. Abbiamo ridotti margini di errore, bisogna saperci convivere con questo tipo di pressione. Ho lasciato laine l’ho ritrovata bene, noto anche uno spirito diverso. C’è una presa di responsabilità diversa, laè innon solo nelle prestazioni».– «La cosa ...

