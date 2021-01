Germania choc, lotterie nelle case di riposo per stabilire chi deve essere vaccinato (Di sabato 2 gennaio 2021) Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare tra gli anziani. È quello che sta accadendo in molte case di riposo in Germania dove per ovviare alla carenza di dosi si è deciso... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 gennaio 2021) Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare tra gli anziani. È quello che sta accadendo in moltediindove per ovviare alla carenza di dosi si è deciso...

francobus100 : Germania choc, lotterie nelle case di riposo per stabilire chi deve essere vaccinato - infoitinterno : Germania choc, lotterie nelle case di riposo per stabilire chi deve essere vaccinato - MarcG_69 : RT @piergiuseppe36: Germania, vaccino al coronavirus agli anziani nelle case di riposo? Si estrae a sorte: la denuncia-choc.. - piergiuseppe36 : Germania, vaccino al coronavirus agli anziani nelle case di riposo? Si estrae a sorte: la denuncia-choc.. - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Scandalo in #Germania e imbarazzo per la #Merkel: #vaccino nelle case di riposo, si estrae a sorte per decidere quali… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania choc Germania choc, lotterie nelle case di riposo per stabilire chi deve essere vaccinato Il Messaggero Germania choc, lotterie nelle case di riposo per stabilire chi deve essere vaccinato

Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare tra gli anziani. È quello che sta accadendo in molte case di riposo in Germania dove per ovviare alla carenza di dosi si è ...

Terza ondata Gran Bretagna, contagi fuori controllo (58.000): scuole chiuse a Londra

In Europa si parla già di terza ondata della pandemia e si reagisce con l'unica arma a disposizione nell'immediato: le restrizioni.

Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare tra gli anziani. È quello che sta accadendo in molte case di riposo in Germania dove per ovviare alla carenza di dosi si è ...In Europa si parla già di terza ondata della pandemia e si reagisce con l'unica arma a disposizione nell'immediato: le restrizioni.