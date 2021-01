Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite (Di sabato 2 gennaio 2021) commenta Ansa Due persone sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta in strada a San Severo, nel Foggiano, e sono state trasportate all'ospedale Masselli Mascia. Le indagini sono affidate ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) commenta Ansa Duesono rimastedurante unaavvenuta ina San, nelno, e sono state trasportate all'ospedale Masselli Mascia. Le indagini sono affidate ai ...

MediasetTgcom24 : Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite #Foggia - CALCIOGEMINI : Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite #Foggia - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite #Foggia - Djesybig : RT @MediasetTgcom24: Foggia, sparatoria in strada a San Severo: due persone ferite #Foggia -