Crotone, evade dai domiciliari per problemi con la moglie: Cassazione lo assolve (Di sabato 2 gennaio 2021) Gabriele Laganà All'uomo erano stati inflitti 2 mesi e 20 giorni di reclusione aggiuntiva per essere evaso dai domiciliari. La Cassazione ha giudicato il marito "non punibile per tenuità del fatto" Quei continui litigi con la moglie avevano reso il clima all'interno delle mura domestiche insopportabile. E così, stanco della situazione, un uomo residente a Crotone ha deciso di fare l'unica cosa che gli sembrava possibile compiere per mettere la parola fine a quello che considerava essere un inferno: allontanarsi da casa. Il problema è che quel marito insofferente non poteva uscire di uscire di casa in quanto agli arresti domiciliari. Ma l'esasperazione era tanta. E così l'uomo, pur sapendo di infrangere la legge, ha deciso uscire dall'abitazione nella quale stava scontando la pena e si è ...

