Conte: 'Se sei all'Inter hai il dovere di lottare fino alla fine. Per vincere' (Di sabato 2 gennaio 2021) Da dove riparte l'Inter? Non certo dal mercato e dall'incontro di fine 2020 tra Antonio Conte e la dirigenza, meeting che il tecnico dell'Inter liquida così: 'È giusto che i Contenuti restino privati ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 gennaio 2021) Da dove riparte l'? Non certo dal mercato e dall'incontro di2020 tra Antonioe la dirigenza, meeting che il tecnico dell'liquida così: 'È giusto che inuti restino privati ...

fanpage : Tempo di bilanci anche per la politica, Conte è il 'miglior leader' del 2020. Sei d'accordo? - francyelia29 : RT @fanpage: Tempo di bilanci anche per la politica, Conte è il 'miglior leader' del 2020. Sei d'accordo? - sportli26181512 : Conte: 'Se sei all'Inter hai il dovere di lottare fino alla fine. Per vincere': Conte: 'Se sei all'Inter hai il dov… - MarioDErrico14 : È necessario quando si va in conferenza stampa usare frasi tipo 'andremo in guerra'? Conte, sei un personaggio , u… - Gazzetta_it : #Conte: 'Se sei all'Inter hai il dovere di lottare fino alla fine. Per vincere' #InterCrotone -

Ultime Notizie dalla rete : Conte sei Conte: "Se sei all'Inter hai il dovere di lottare fino alla fine. Per vincere" La Gazzetta dello Sport INTER - Conte: dobbiamo lottare fino alla fine

"Dobbiamo avere il dovere di lottare fino alla fine. Quando sei all'Inter, questo è un obbligo": lo dice il tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Crotone. Una sfida da ...

Inter, Antonio Conte torna a parlare del rapporto con la società

Sulla carta, sebbene i calabresi siano in forma e reduci dall’aver conquistato otto ... Insomma, il calendario sorride ad Antonio Conte che contro la squadra di Stroppa inseguirà l’ottava vittoria ...

"Dobbiamo avere il dovere di lottare fino alla fine. Quando sei all'Inter, questo è un obbligo": lo dice il tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Crotone. Una sfida da ...Sulla carta, sebbene i calabresi siano in forma e reduci dall’aver conquistato otto ... Insomma, il calendario sorride ad Antonio Conte che contro la squadra di Stroppa inseguirà l’ottava vittoria ...