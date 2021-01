Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? (Di sabato 2 gennaio 2021) Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato “Cassa integrazione“, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni di ferie accumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento di integrazione salariale alle ferie? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sulle ferie non godute, quando sono pagate in busta paga e a chi non spettano, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Cassa integrazione e ammortizzatori ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 2 gennaio 2021) Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato ““, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni diaccumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento disalariale alle? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sullenon godute, quando sono pagate in busta paga e a chi non spettano, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newse ammortizzatori ...

