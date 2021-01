Calciomercato Serie A LIVE | tutte le notizie e le trattative di giornata

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 gennaio 2021): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA ATALANTA – Malinovsky chiede la cessione – Il giocatore ucraino vorrebbe più spazio e avrebbe chiesto la cessione al club bergamasco. Le ultime. SPEZIA – Arriva Saponara in prestito – Il club ligure ha chiuso per l’arrivo del trequartista dalla Fiorentina. I dettagli. GENOA – Problemi per Piatek – Si complica il ritorno di Piatek in rossoblù. Ecco i problemi che sono sorti. Leggi su Calcionews24.com