Xbox Series X/S, Game Pass e non solo: Phil Spencer 'incredibilmente entusiasta' per il futuro di Xbox (Di venerdì 1 gennaio 2021) Durante l'ultimo episodio del podcast di Larry "Major Nelson" Hryb, il boss di Xbox Phil Spencer ha suggerito che ci sono grandi cose in arrivo per la compagnia e i fan, guardando al futuro a lungo termine. Prima di tutto, Spencer ha parlato di Game Pass, dicendo che il 2020 è stato un anno importante, ma il 2021 sarà un "anno incredibile" guardando alla line-up di giochi in arrivo sul servizio e al lavoro continuo per portarlo a più utenti. Parlando più in generale, Spencer definisce ciò che accadrà nel 2021 come "Horizon 0", mentre le cose che arriveranno tra due e tre anni "Horizon 1". Infine, "Horizon 2", che rappresenta cose che potrebbero arrivare da tre a dieci anni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 gennaio 2021) Durante l'ultimo episodio del podcast di Larry "Major Nelson" Hryb, il boss diha suggerito che ci sono grandi cose in arrivo per la compagnia e i fan, guardando ala lungo termine. Prima di tutto,ha parlato di, dicendo che il 2020 è stato un anno importante, ma il 2021 sarà un "anno incredibile" guardando alla line-up di giochi in arrivo sul servizio e al lavoro continuo per portarlo a più utenti. Parlando più in generale,definisce ciò che accadrà nel 2021 come "Horizon 0", mentre le cose che arriveranno tra due e tre anni "Horizon 1". Infine, "Horizon 2", che rappresenta cose che potrebbero arrivare da tre a dieci anni. Leggi altro...

berkley1_ : RT @Multiplayerit: Xbox Series X|S e One: il 2020 riepilogato in video da Microsoft - Multiplayerit : Xbox Series X|S e One: il 2020 riepilogato in video da Microsoft - XboxInfos : RT @Eurogamer_it: Phil Spencer vede un futuro incredibilmente roseo per #Xbox. - Eurogamer_it : Phil Spencer vede un futuro incredibilmente roseo per #Xbox. - xbox_series : rinnovo gli auguri a tutti,sotto il segno di xbox le premesse ci sono tutte?????? -