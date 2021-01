Wuhan sembra un altro mondo: un Capodanno “normale” – FOTO (Di venerdì 1 gennaio 2021) A Wuhan il Coronavirus sembra essere ormai solo un lontano ricordo, migliaia di persone sono uscite ieri sera per festeggiare l’arrivo del 2021 A causa dell’emergenza Coronavirus la maggior parte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ail Coronavirusessere ormai solo un lontano ricordo, migliaia di persone sono uscite ieri sera per festeggiare l’arrivo del 2021 A causa dell’emergenza Coronavirus la maggior parte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

lauracaschera : Sembra un'era fa. Messaggi da un mondo oggi quasi sconosciuto. L'augurio più bello che possa fare a tutti noi è que… - iMilanista : @FinallyMichele @enricoI00 Mi sembra giusto ma servono cose concrete. Con un modus vivendi globalizzato dove Wuhan… - DawnofAlbion : Medici, scienziati e altri esperti coinvolti nella ricerca sul coronavirus vengono misteriosamente rinvenuti morti… - federicomyangel : RT @aalwaysanxious: #Wuhan è in tendenza, non mi sembra il caso di fare scherzi simili in questo momento eh - disinformatico : @mauromostardi Quello in cui teorizzava tutta una serie di 'Guarda caso' sul laboratorio di Wuhan e sulle case far… -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan sembra Wuhan, folla in piazza per il Capodanno: le immagini fanno il giro del mondo Sky Tg24 Wuhan sembra un altro mondo: un Capodanno “normale” – FOTO

A Wuhan il Coronavirus sembra essere ormai solo un lontano ricordo, migliaia di persone sono uscite ieri sera per festeggiare l'arrivo del 2021.

Wuhan festeggia il Capodanno in piazza libero dal virus, perché noi no?

Wuhan, lì dove tutto è cominciato, un anno dopo. Da giorni arrivano notizie che mostrano come la Cina abbia sconfitto il virus e persino le Iene ci hanno ...

A Wuhan il Coronavirus sembra essere ormai solo un lontano ricordo, migliaia di persone sono uscite ieri sera per festeggiare l'arrivo del 2021.Wuhan, lì dove tutto è cominciato, un anno dopo. Da giorni arrivano notizie che mostrano come la Cina abbia sconfitto il virus e persino le Iene ci hanno ...