Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono a Giuliano Ferrigno di 179 feriti dei quali 23 ricoverati bilancio dei botti di CapodannoSecondo i dati della polizia l’anno scorso era stato di un morto e 204 feriti è un ragazzo di 13 anni morto ad Asti poco dopo la mezzanotte per l’igiene era da me nel campo nomadi dove viveva sul caso è stata aperta un’inchiesta tre feriti il più grave un uomo raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco a Milano in una sparatoria per gruppi di Alba e probabilmente legata alla criminalità arrestate 48 persone dell’azione Botti 51 l’anno scorso e 180 denunciati a piede libero erano 277 nel capodanno 2020 nuovo monito di Papa Francesco quest’anno mentre Speriamo in una rinascita e nuove cure non tralasciamo la cura perché oltre al vaccino per il corpo serve il vaccino per il cuore ...