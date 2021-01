Scuola, le verità sulla riapertura del 7 gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le scuole superiori sono chiuse da due mesi, più o meno. Perché, allora, soltanto in questi giorni, in queste ore, si sta operando, febbrilmente, per mettere a punto una organizzazione generale che consenta, toccando ferro, la riapertura in presenza (non totale) per il 7 gennaio? Perché si è arrivati soltanto il 23 dicembre a scrivere un documento tra governo e tutti gli enti locali con l’impegno non solo a riaprire, ma a non richiudere più? Perché soltanto in queste ore dai livelli regionali a scendere fino al più piccolo comune si stanno studiando le misure più efficaci per una riapertura che consenta la compatibilità di trasporti scuole, studenti, professori e genitori con le esigenze sanitarie della pandemia? Tra una bicchierata e l’altra di fine anno alle famiglie italiane è arrivato dalle diverse scuole da compilare un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le scuole superiori sono chiuse da due mesi, più o meno. Perché, allora, soltanto in questi giorni, in queste ore, si sta operando, febbrilmente, per mettere a punto una organizzazione generale che consenta, toccando ferro, lain presenza (non totale) per il 7? Perché si è arrivati soltanto il 23 dicembre a scrivere un documento tra governo e tutti gli enti locali con l’impegno non solo a riaprire, ma a non richiudere più? Perché soltanto in queste ore dai livelli regionali a scendere fino al più piccolo comune si stanno studiando le misure più efficaci per unache consenta la compatibilità di trasporti scuole, studenti, professori e genitori con le esigenze sanitarie della pandemia? Tra una bicchierata e l’altra di fine anno alle famiglie italiane è arrivato dalle diverse scuole da compilare un ...

