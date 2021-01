Pietro è il primo nato a Bergamo, a Beatrice il primato a Treviglio e Mohamed a Seriate (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si chiama Pietro Perazzo il primo bimbo nato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. È nato 5 minuti dopo la mezzanotte, pesa poco più di 3.000 grammi e sta bene. “È stato il miglio modo per iniziare l’anno – ammette Mattia Perazzo, originario di Biella e papà di Pietro – mia moglie Chiara Piccardi è di Castione della Presolana. Da tre anni viviamo in Nigeria, quando abbiamo saputo che aspettavamo un altro figlio Chiara è rientrata in Italia 5 mesi fa, mentre io l’ho raggiunta a Bergamo tre settimane fa. Ieri sera verso ha avuto le prime doglie, alle 23 eravamo in ospedale e pochi minuti dopo la mezzanotte è nato Pietro. Davvero un bel modo per iniziare l’anno”. Pietro ha già un fratello maggiore, Giulio, che ha due ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si chiamaPerazzo ilbimboall’ospedale Papa Giovanni di. È5 minuti dopo la mezzanotte, pesa poco più di 3.000 grammi e sta bene. “È stato il miglio modo per iniziare l’anno – ammette Mattia Perazzo, originario di Biella e papà di– mia moglie Chiara Piccardi è di Castione della Presolana. Da tre anni viviamo in Nigeria, quando abbiamo saputo che aspettavamo un altro figlio Chiara è rientrata in Italia 5 mesi fa, mentre io l’ho raggiunta atre settimane fa. Ieri sera verso ha avuto le prime doglie, alle 23 eravamo in ospedale e pochi minuti dopo la mezzanotte è. Davvero un bel modo per iniziare l’anno”.ha già un fratello maggiore, Giulio, che ha due ...

Ultime Notizie dalla rete : Pietro primo Bergamo, cinque minuti dopo mezzanotte è arrivato Pietro: primo bimbo nato del 2021 IL GIORNO Prima nata 2021 a Bologna, fiocco rosa al Maggiore con la piccola Vittoria

Bologna, 1 gennaio 2021 - È Vittoria la prima bambina venuta al mondo a Bologna nel 2021. È nata al Maggiore, 43 minuti dopo mezzanotte. Una grande gioia per mamma Lorena Vecchi ...

Papa Francesco: «Oltre al vaccino per il corpo, serve quello per il cuore: è la cura»

Città del Vaticano – Papa Francesco ha recitato il primo Angelus del 2021 dalla biblioteca del Palazzo Apostolico e non affacciato alla finestra del suo studio, ...

