Paura per Eusebio Sacristán: l'allenatore ricoverato d'urgenza dopo una caduta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il calcio è in ansia per le condizioni di Eusebio Sacristán. Il 2020 è finito con una notizia preoccupante che riguarda il mondo del pallone, l'ex calciatore è in coma indotto dopo aver subito un intervento chirurgico: l'ex Barcellona è stato ricoverato d'urgenza nella giornata di ieri presso l'ospedale clinico di Valladolid, si sarebbe verificato un coagulo alla testa ed un trauma cranico in seguito ad una caduta fortuita in casa: è quanto riportano fonti sanitarie ed i media spagnoli. La prognosi è ancora riservata e Sacristán resterà ancora ricoverato. La storia di Eusebio Sacristán (Photo by Alex Caparros/Getty Images)Eusebio Sacristán è un allenatore di calcio ed ex ...

Il calcio è in ansia per le condizioni di Eusebio Sacristán. Il 2020 è finito con una notizia preoccupante che riguarda il mondo del pallone, l'ex calciatore è in coma indotto dopo aver subito un ...

