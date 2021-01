Ospedale pediatrico Meyer, al via le vaccinazioni: la prima è una pediatra (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si chiama Leila Bianchi , è una pediatra che da sempre si occupa di Malattie Infettive e anche un'appassionata studiosa di vaccini. In questi mesi è stata in prima linea nel reparto Covid del Meyer e ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si chiama Leila Bianchi , è unache da sempre si occupa di Malattie Infettive e anche un'appassionata studiosa di vaccini. In questi mesi è stata inlinea nel reparto Covid dele ...

