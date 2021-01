Le prove che l'acquedotto Quisisana è romano, non borbonico (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Non borbonico, ma romano. Una nuova ricerca ridefinisce quanto si sapeva sull'acquedotto situato sulla collina di Castellammare di Stabia, da Quisisana a Pimonte. La ricerca è dell'archeologo Umberto Pappalardo, docente a Tunisi e componente del comitato tecnico scientifico della sezione stabiese di ArcheoClub d'Italia. Pappalardo ha percorso il tracciato dell'acquedotto di Quisisana, esaminando nel dettaglio la particolare tecnica costruttiva dei ponti che sostengono l'acquedotto in almeno due punti di grande interesse naturalistico, uno nel territorio stabiese, l'altro nel territorio di Pimonte. I mattoni utilizzati presentano notevoli differenze rispetto a quelli in uso nel periodo borbonico, cromatiche e geometriche. La stessa composizione dell'impasto risulta molto simile ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Non, ma. Una nuova ricerca ridefinisce quanto si sapeva sull'situato sulla collina di Castellammare di Stabia, da Quisisana a Pimonte. La ricerca è dell'archeologo Umberto Pappalardo, docente a Tunisi e componente del comitato tecnico scientifico della sezione stabiese di ArcheoClub d'Italia. Pappalardo ha percorso il tracciato dell'di Quisisana, esaminando nel dettaglio la particolare tecnica costruttiva dei ponti che sostengono l'in almeno due punti di grande interesse naturalistico, uno nel territorio stabiese, l'altro nel territorio di Pimonte. I mattoni utilizzati presentano notevoli differenze rispetto a quelli in uso nel periodo, cromatiche e geometriche. La stessa composizione dell'impasto risulta molto simile ...

borghi_claudio : Sto guardando le agenzie sulle domande passate in #conferenzastampa e ho trovato un altro CE LO CHIEDE L'EUROPA. Ov… - TeresaBellanova : Stiamo per lasciarci alle spalle un anno difficilissimo. Entriamo nel nuovo anno con la voglia di continuare a dare… - VladiNeri : RT @amodeomatrix: L’Agenzia del Farmaco non conosce nulla del vaccino anti Covid che stanno iniettando. Ecco le prove. - sulsitodisimone : Le prove che l'acquedotto Quisisana è romano, non borbonico - KairiShibahime : @ariibastidas96 @GrandeFratello Non è vero, è molto grave quello che state dicendo. Se non ci sono prove video non… -

Ultime Notizie dalla rete : prove che Le prove che l'acquedotto Quisisana è romano, non borbonico AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cosa ci aspetta nel 2021 dello spazio

Ecco tutte le attività extraterrestri più importanti dei prossimi dodici mesi, tra missioni, test e lanci. Un'agenda per lo Spazio del 2021 ...

Le 10 canzoni del 2020, secondo Vincenzo Rossini

Vertice emotivo di "Cip!", Targa Tenco per il Miglior Album 2020, "Per due che come noi" esplora la fatica delle coppie di lunga durata, combinando – come spesso in Brunori - il brutale quotidiano (“c ...

Ecco tutte le attività extraterrestri più importanti dei prossimi dodici mesi, tra missioni, test e lanci. Un'agenda per lo Spazio del 2021 ...Vertice emotivo di "Cip!", Targa Tenco per il Miglior Album 2020, "Per due che come noi" esplora la fatica delle coppie di lunga durata, combinando – come spesso in Brunori - il brutale quotidiano (“c ...