Farewell OK 2020: Elvis Costello dice addio al 2020 (Video)

Elvis Costello manda un ultimo bacio a questo anno pandemico con la sua nuova canzone a sorpresa "Farewell, OK 2020". Il cantante ha pubblicato il Video su YouTube poche ore prima dell'arrivo del 2021.

Farewell OK 2020 di cosa parla la nuova canzone di Elvis Costello?

Costello mette in mostra la sua arguzia e assesta l'ultimo colpo a quello che è stato un anno perso. "La forma delle cose che verranno nel 2021", ha twittato. "addio, ok / sarai in viaggio / sarai da solo ora / con mio grande sgomento", canta Costello. "Non posso andare avanti / dopo quello che hai fatto."

The Shape Of Things To Come 2021https://t.co/sEDCTHGLgj

