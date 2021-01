Covid, boom di positivi scoperti al drive-in di Palermo in due giorni (Di venerdì 1 gennaio 2021) PALERMO – Il dato piu’ elevato sia in termini assoluti che in percentuale. È quello dei positivi ai tamponi rapidi registrato mercoledi’ 30 dicembre al drive-in della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Dall’inizio dell’attivita’, il 30 ottobre scorso, non c’era mai stata una percentuale superiore all’11%, dato sforato l’antivigilia di Capodanno con 294 positivi, pari al 14,66% dei 2.005 tamponi antigenici effettuati dagli operatori sanitari. Il dato del 30 dicembre ha trovato parziale riscontro anche ieri con 198 positivi su 1.791 tamponi (11,06%) portando cosi’ a 492 le persone che, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva, si sono dovute sottoporre al tampone molecolare alla Fiera del Mediterraneo negli ultimi due giorni dell’anno. Leggi su dire (Di venerdì 1 gennaio 2021) PALERMO – Il dato piu’ elevato sia in termini assoluti che in percentuale. È quello dei positivi ai tamponi rapidi registrato mercoledi’ 30 dicembre al drive-in della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Dall’inizio dell’attivita’, il 30 ottobre scorso, non c’era mai stata una percentuale superiore all’11%, dato sforato l’antivigilia di Capodanno con 294 positivi, pari al 14,66% dei 2.005 tamponi antigenici effettuati dagli operatori sanitari. Il dato del 30 dicembre ha trovato parziale riscontro anche ieri con 198 positivi su 1.791 tamponi (11,06%) portando cosi’ a 492 le persone che, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva, si sono dovute sottoporre al tampone molecolare alla Fiera del Mediterraneo negli ultimi due giorni dell’anno.

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Covid, boom di casi a Civitavecchia: sono quarantuno Civonline Coronavirus, oggi 22.211 contagi e 462 morti. Allarme BioNTech sui vaccini: “Da soli non ce la facciamo”, ultime notizie e bollettino

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di venerdì primo gennaio 2021 ...

Babbo Natale fa visita in una casa di riposo ma è positivo al Covid: gli anziani morti salgono a 26, 125 i contagiati

È salito a 26 il numero degli anziani deceduti a causa del coronavirus dopo che la visita di Babbo Natale in una casa di riposo ha causato un focolaio di Covid-19, con 125 persone contagiate. È succes ...

