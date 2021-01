Coppa Italia calcio | quando si giocano gli ottavi? Date | programma | orari | tv in chiaro

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Gennaio è più che mai il mese della. La seconda competizione calcistica per importanza nel Bel Paese è pronta a riaccendere i motori per entrare nella fase più calda: quella che scatta con glidi finale. Andiamo a vederee tv della competizione. Si partirà martedì 12 gennaio alle 20.45 con Milan-Torino. Ben tre, invece, saranno i match che si terranno mercoledì 13 gennaio: si inizierà alle 15.00 con Fiorentina-Inter, per poi proseguire alle 17.45 con Napoli-Empoli e chiudere la maratona alle 20.45 con Juventus-Genoa. Giovedì 14 gennaio alle 17.30 poi si giocherà Sassuolo-Spal mentre alle 21.15 sarà la volta di Atalanta-Cagliari. La settimana successiva Roma-Spezia si svolgerà martedì 19 gennaio alle 21.15. Glidella ...

Corriere dello Sport.it

Gennaio è più che mai il mese della Coppa Italia. La seconda competizione calcistica per importanza nel Bel Paese è pronta a riaccendere i motori per entrare nella fase più calda: quella che scatta co ...