“Che Dio ci aiuti”, Elena Sofia Ricci torna nei panni di suor Angela (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – torna su Raiuno giovedì 7 gennaio (in prima serata) suor Angela con tutta la banda di “Che Dio ci aiuti”, la fiction targata Lux Vide interpretata da Elena Sofia Ricci e giunta alle sesta stagione. torna con un pizzico di commozione per diversi motivi: perchè la prima volta che alla conferenza stampa di presentazione manca Sara Melodia, “colonna” della Lux Vide scomparsa poco più di un mese fa; e perchè il Covid ha condizionato la produzione della serie per la malattia di una delle interpreti e per la paura che qualcun altro potesse contagiarsi: “Abbiamo girato per mesi con mascherine, detergendosi continuamente le mani, facendo tamponi. Gli attori hanno rischiato la loro vita, il Covid è una brutta malattia, io ce l'ho avuto” dice il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –su Raiuno giovedì 7 gennaio (in prima serata)con tutta la banda di “Che Dio ci”, la fiction targata Lux Vide interpretata dae giunta alle sesta stagione.con un pizzico di commozione per diversi motivi: perchè la prima volta che alla conferenza stampa di presentazione manca Sara Melodia, “colonna” della Lux Vide scomparsa poco più di un mese fa; e perchè il Covid ha condizionato la produzione della serie per la malattia di una delle interpreti e per la paura che qualcun altro potesse contagiarsi: “Abbiamo girato per mesi con mascherine, detergendosi continuamente le mani, facendo tamponi. Gli attori hanno rischiato la loro vita, il Covid è una brutta malattia, io ce l'ho avuto” dice il ...

