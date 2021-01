Cashback, al via la fase 2 del piano rimborsi. Cosa cambia da oggi e come è andato l’esperimento di dicembre (Di venerdì 1 gennaio 2021) La sperimentazione di Natale era cominciata con non pochi problemi. I cittadini pronti a registrarsi sull’apposita App IO avevano avuto difficoltà ad accedere al servizio Cashback offerto dal governo, con un intasamento del sistema durato giorni. Da oggi, 1° gennaio 2021, scatta ufficialmente la fase 2 del piano, con un iter di registrazione si spera più agevole. La fase sperimentale, terminata il 31 dicembre, era caratterizzata da un tetto massimo di 150 euro rimborsabili – che arriveranno entro fine febbraio 2021 sul conto dei beneficiari – su almeno 10 transazioni effettuate per acquisti in presenza. Ma com’è andata? E Cosa cambia di preciso da oggi? I numeri del Cashback natalizio Nonostante i problemi ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) La sperimentazione di Natale era cominciata con non pochi problemi. I cittadini pronti a registrarsi sull’apposita App IO avevano avuto difficoltà ad accedere al servizioofferto dal governo, con un intasamento del sistema durato giorni. Da, 1° gennaio 2021, scatta ufficialmente la2 del, con un iter di registrazione si spera più agevole. Lasperimentale, terminata il 31, era caratterizzata da un tetto massimo di 150 euro rimborsabili – che arriveranno entro fine febbraio 2021 sul conto dei beneficiari – su almeno 10 transazioni effettuate per acquisti in presenza. Ma com’è andata? Edi preciso da? I numeri delnatalizio Nonostante i problemi ...

