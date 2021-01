Carosello chiude il sipario | il programma segnò un’epoca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 1 gennaio 1977, quando susi chiuse il. Raccontare cos’eraalle nuove generazioni è semplice e allo stesso tempo fa sorridere per come siamo abituati a pensare la televisione d’oggi. Dire che era una serie di spot pubblicitari è riduttivo e non gli rende giustizia.era di più, molto di più. Raccontava storie. I suoi personaggi, disegni animati e non, in brevissimo tempo si sono fatti strada nel pubblico divenendo punti di riferimento. Non era solo pubblicità, era un appuntamento fisso al quale per anni gli italiani sono rimasti legati. Era una forma d’arte, un piccolo contenitore nel quale si alternavano sketch comici sullo stile del teatro leggero e intermezzi musicali che erano seguiti da messaggi pubblicitari. La prima parte, dedicata agli sketch, chiamata “pezzo” era ...