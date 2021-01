Abetone, nevicata (beffa) da record: due metri. Problemi per gli alberi e l'elettricità (Di venerdì 1 gennaio 2021) Abetone (Pistoia), 1 gennaio 2020 - Sa proprio di beffa la nevicata record che ha portato due metri di coltre bianca all' Abetone . Sarebbe stata manna dal cielo per la stagione sciistica, se ce ne ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 gennaio 2021)(Pistoia), 1 gennaio 2020 - Sa proprio dilache ha portato duedi coltre bianca all'. Sarebbe stata manna dal cielo per la stagione sciistica, se ce ne ...

Disagi sulle strade e la grande beffa di una montagna innevata come non si ricordava da tempo, ma off limits per gli sciatori ...

Maltempo, nevicate e pioggia incessante in Toscana

Firenze, 1 gennaio 2020 - L'anno inizia nel segno del maltempo in Toscana. Del resto da diversi giorni si susseguono le allerta meteo e l'ultima è stata anche prolungata per la giornata di sabato. Tan ...

