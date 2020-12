“Vanno via solo per riscontro elettorale” (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Erika Noschese Un lungo consiglio comunale dai toni pacati ma con la consapevolezza – e, forse la delusione – della necessità di un cambio di marcia. Ieri mattina, il sindaco Vincenzo Napoli ha dovuto fare i conti con quella maggioranza dissidenti che ha detto addio decidendo – a pochi mesi dalla fine della consiliatura – di passare tra i banchi dell’opposizione. A prendere la parola Nico Mazzeo, delegato dai consiglieri Donato Pessolano, Leonardo Gallo, Antonio D’Alessio, Corrado Naddeo e Giuseppe Ventura che, non senza rammarico, ha comunicato al consiglio l’addio alla maggioranza Napoli. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 31 dicembre 2020) di Erika Noschese Un lungo consiglio comunale dai toni pacati ma con la consapevolezza – e, forse la delusione – della necessità di un cambio di marcia. Ieri mattina, il sindaco Vincenzo Napoli ha dovuto fare i conti con quella maggioranza dissidenti che ha detto addio decidendo – a pochi mesi dalla fine della consiliatura – di passare tra i banchi dell’opposizione. A prendere la parola Nico Mazzeo, delegato dai consiglieri Donato Pessolano, Leonardo Gallo, Antonio D’Alessio, Corrado Naddeo e Giuseppe Ventura che, non senza rammarico, ha comunicato al consiglio l’addio alla maggioranza Napoli. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

