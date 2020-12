Mattarella: vantaggi di parte non sprechino i soldi del Recovery. Ultimo anno a Colle (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un richiamo a tutto tondo quello che arriva da Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. Alla politica, sollecitata ad esprimere unità civile e morale e a mettere a lato i vantaggi di parte per accedere invece senza perdere tempo (un riferimento alle parole in tal senso pronunciate nei giorni scorsi da Mario Draghi?) ai fondi previsti dal Recovery plan. Ai cittadini, elogiati per il loro comportamento, perché considerino fare il vaccino contro il Coronavirus un passo doveroso verso il prossimo e più in generale verso il Paese. Un vaccino al quale lui si sottoporrà quando sarà il suo turno, rispettando le prorità disposte dalle autorità sanitarie. Infine la sottolineatura che questo sarà il suo Ultimo anno, a naturale conclusione del mandato, da presidente della ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un richiamo a tutto tondo quello che arriva da Sergionel messaggio di fine. Alla politica, sollecitata ad esprimere unità civile e morale e a mettere a lato idiper accedere invece senza perdere tempo (un riferimento alle parole in tal senso pronunciate nei giorni scorsi da Mario Draghi?) ai fondi previsti dalplan. Ai cittadini, elogiati per il loro comportamento, perché considerino fare il vaccino contro il Coronavirus un passo doveroso verso il prossimo e più in generale verso il Paese. Un vaccino al quale lui si sottoporrà quando sarà il suo turno, rispettando le prorità disposte dalle autorità sanitarie. Infine la sottolineatura che questo sarà il suo, a naturale conclusione del mandato, da presidente della ...

