Khedira | “Voglio tornare a fare quello che mi piace | voglio giocare”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Che Samivolesse lasciare la Juventus era risaputo da tempo. Adesso è ufficiale. Il tedesco lo ha ammesso esplicitamente durante una intervista rilasciata al “The Athletic”: “Sono un ragazzo competitivo e, questa situazione è insolita per me. Prendo parte agli allenamenti della squadra, cerco di mantenere sempre intatto il livello di concentrazione e di energia. Ma poi nel fine settimana manca la cosa più importante:. Ecco perché sto provando a cambiare la situazione o a lasciare Torino perche più mia calcio”. L’intervista per il giornale inglese conferma quindi le voci che lo volevano in Inghilterra per ...

sportface2016 : #Juventus, #Khedira ai saluti: 'Voglio andare via per tornare a fare la cosa che mi piace di più' - MCalcioNews : Khedira si appresta a lasciare la Juve: 'Voglio tornare a fare quello che più mi piace, giocare a calcio' ?… - TuttoMercatoWeb : Khedira pronto a lasciare la Juve: 'Voglio tornare a fare quello che più mi piace, giocare a calcio' - ilbianconerocom : Khedira: 'Voglio giocare a calcio, provo a lasciare Torino e la Juve. Premier? Vi spiego' - kiofra1 : 'Salve sono Sami KHEDIRA, sono ormai a fine carriera, mi prendete? Davvero?? Però voglio più di 6 milioni a stagion… -

TORINO – Il calciatore della Juventus Sami Khedira ha parlato intervistato dai microfoni di The Athletic, ai quali ha confidato i suoi progetti per il futuro. “Futuro in Premier? La Premier League mi ...Sami Khedira è finalmente pronto a lasciare la Juventus in cui è ai margini ormai da oltre un anno. Il centrocampista tedesco non ha mai giocato quest’anno e ora che si è ripreso dai vari infortuni co ...