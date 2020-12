In questa foto è solo una bambina, è stata una grande protagonista della tv: la riconoscete? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ha lavorato con dei mostri sacri della tv come Mike Bongiorno, in questa foto la vediamo da bambina, ad appena sei anni: avete capito chi è? Grandi occhi chiari ed espressione da furbetta: vi assicuriamo che il personaggio di cui stiamo per parlarvi non è cambiato poi molto da quando è stata scattata questa foto. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ha lavorato con dei mostri sacritv come Mike Bongiorno, inla vediamo da, ad appena sei anni: avete capito chi è? Grandi occhi chiari ed espressione da furbetta: vi assicuriamo che il personaggio di cui stiamo per parlarvi non è cambiato poi molto da quando èscattata. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

EnricoLetta : Ne succedono di ogni ma un doppio ?? è la prima volta che mi capita. E poiché stavolta #auguri normali non bastano,… - matteosalvinimi : Questa è la verità. All’odio di chi sa solo falsificare rispondo col sorriso. A chi ha impiegato in queste ore il… - SeokJ98k : ho appena scoperto l’esistenza di questa foto e boh il mio 2020 può finire qui - 123_viaFasulla : RT @not_Ceccardi: Edo e Gemma, i miei genitori: -non sono riusciti a scaricare la cartella -non hanno fatto l’account Twitter -la foto mig… - Imthebestfan44 : @4vocuddle È proprio SAD questa foto -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto De Caro: "Questa foto sembra di un secolo fa.. quest'anno un brindisi a distanza" StatoQuotidiano.it Protezione Civile, il 2020 in dieci foto. E un augurio per il 2021

Dall'epidemia di coronavirus alle emergenze causate dal maltempo. Il 2020 è stato un anno difficile in Italia come nel resto del mondo, ma l'impegno di volontari e volontarie non è mai mancato. Un gra ...

Vip su Instagram: i 10 post che hanno avuto più like nel 2020

Da Cristiano Ronaldo a Kylie Jenner ad Ariana Grande e tanti altri ancora. Instagram ha svelato i 10 post che sono stati maggiormente apprezzati con i famosi mi piace a forma di cuoricino dal pubblico ...

Dall'epidemia di coronavirus alle emergenze causate dal maltempo. Il 2020 è stato un anno difficile in Italia come nel resto del mondo, ma l'impegno di volontari e volontarie non è mai mancato. Un gra ...Da Cristiano Ronaldo a Kylie Jenner ad Ariana Grande e tanti altri ancora. Instagram ha svelato i 10 post che sono stati maggiormente apprezzati con i famosi mi piace a forma di cuoricino dal pubblico ...