Hong Kong:Pompeo,Cina dittatura fragile se arresta militanti (Di giovedì 31 dicembre 2020) WASHINGTON, DEC 31 - Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha criticato duramente l'arresto di militanti pro democrazia di Hong Kong che avevano tentato di fuggire in nave dalla loro città. "Un ...

Sony Interactive Entertainment, che gestiva il mercato del sud-est asiatico da Hong Kong, ha recentemente spostato le operazioni a Singapore, avvicinando così uno dei marchi leader del settore ai gioc ...

Jimmy Lai in carcere. Così è terminato il disastroso 2020 di Hong Kong

Il 2020 sarà ricordato come l'anno in cui il regime cinese ha messo le mani illegalmente su Hong Kong. Il processo farsa a Jimmy Lai lo dimostra ...

Sony Interactive Entertainment, che gestiva il mercato del sud-est asiatico da Hong Kong, ha recentemente spostato le operazioni a Singapore, avvicinando così uno dei marchi leader del settore ai gioc ...