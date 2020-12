Flavio Insinna attaccato dai cacciatori, ma il mondo di Twitter lo difende (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da un po’ di tempo a questa parte, sembra che la libertà di opinione e di parola, sia continuamente oggetto di critiche e polemiche da parte di chiunque, soprattutto perché ormai viviamo in una società, in cui tutto quello che viene veicolato, può assumere connotati di proporzioni gigantesche. Ragion per cui, bisogna stare sempre più attenti a ciò che viene detto e soprattutto al mezzo che viene utilizzato per esprimere le proprie idee. Proprio in questi giorni sta facendo particolarmente discutere, quando successo, durante il programma televisivo, in onda su Rai 1, “L’eredità“, condotto da Flavio Insinnna. Il presentatore durante la puntata avrebbe infatti espresso un suo parere personale in merito alla pratica della caccia, precisando come lui stesso fosse “totalmente” contrario ad essa. Secondo Flavio Insinna ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da un po’ di tempo a questa parte, sembra che la libertà di opinione e di parola, sia continuamente oggetto di critiche e polemiche da parte di chiunque, soprattutto perché ormai viviamo in una società, in cui tutto quello che viene veicolato, può assumere connotati di proporzioni gigantesche. Ragion per cui, bisogna stare sempre più attenti a ciò che viene detto e soprattutto al mezzo che viene utilizzato per esprimere le proprie idee. Proprio in questi giorni sta facendo particolarmente discutere, quando successo, durante il programma televisivo, in onda su Rai 1, “L’eredità“, condotto daInsinnna. Il presentatore durante la puntata avrebbe infatti espresso un suo parere personale in merito alla pratica della caccia, precisando come lui stesso fosse “totalmente” contrario ad essa. Secondo...

enpaonlus : Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italian… - fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - fabio87004219 : @tempoweb @giadinagrisu sono d'accordo con Flavio Insinna Bravo sei forte - LuciaAgostini2 : RT @RosannaMarani: “La caccia non è uno sport”, attori e associazioni difendono Flavio Insinna -