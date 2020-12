Danilo Gallinari: infortunio alla caviglia destra (Di giovedì 31 dicembre 2020) La sfortuna non smette di perseguitare Danilo Gallinari. Il cestista di Atlanta Hawks, dove aver saltato le ultime due partite per una contusione al piede, si è infortunato questa volta alla caviglia destra durante il match perso contro Brooklyn Nets per 145-141. Come sta Gallinari? Dopo un inizio super con ben 5 punti, l’azzurro, in occasione di un rimpallo sotto canestro, si è scontrato con Kyle Irving appoggiando male il piede a terra. Probabile una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto ad uscire dal campo senza più rientrare. Nei prossimi giorni si conosceranno meglio le reali condizioni e i tempi di recupero. Danilo Gallinari firma con gli Atlanta Hawks L'articolo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) La sfortuna non smette di perseguitare. Il cestista di Atlanta Hawks, dove aver saltato le ultime due partite per una contusione al piede, si è infortunato questa voltadurante il match perso contro Brooklyn Nets per 145-141. Come sta? Dopo un inizio super con ben 5 punti, l’azzurro, in occasione di un rimpallo sotto canestro, si è scontrato con Kyle Irving appoggiando male il piede a terra. Probabile una distorsioneche lo ha costretto ad uscire dal campo senza più rientrare. Nei prossimi giorni si conosceranno meglio le reali condizioni e i tempi di recupero.firma con gli Atlanta Hawks L'articolo ...

