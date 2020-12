Balotelli, buona la prima. A Monza per rilanciarsi o sarà l’ennesima occasione persa? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Balotelli timbra al debutto con la maglia del Monza. Ha la possibilità di rimettersi in gioco, sogna gli Europei. Ma dipende tutto da lui Potrebbe essere un nuovo inizio. Oppure l’ennesima illusione che evaporerà nell’inverno brianzolo. Difficile dirlo adesso, ma il primo gol con la maglia del Monza di Mario Balotelli al debutto è l’ennesimo capitolo di una vita a rincorrere, a dover dimostrare ma soprattutto quasi mai all’altezza delle aspettative. Dopo dieci mesi senza reti, Balo è tornato col botto, e non è una novità, perché il feeling con il gol in tutta la carriera non l’ha quasi mai abbandonato. La novità sarebbe rivederlo dentro il progetto anima e cuore, magari con qualche chilo in meno e qualche rete pesante in più, di nuovo determinante, di nuovo lui. Tanto da attirare le attenzioni di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020)timbra al debutto con la maglia del. Ha la possibilità di rimettersi in gioco, sogna gli Europei. Ma dipende tutto da lui Potrebbe essere un nuovo inizio. Oppureillusione che evaporerà nell’inverno brianzolo. Difficile dirlo adesso, ma il primo gol con la maglia deldi Marioal debutto è l’ennesimo capitolo di una vita a rincorrere, a dover dimostrare ma soprattutto quasi mai all’altezza delle aspettative. Dopo dieci mesi senza reti, Balo è tornato col botto, e non è una novità, perché il feeling con il gol in tutta la carriera non l’ha quasi mai abbandonato. La novità sarebbe rivederlo dentro il progetto anima e cuore, magari con qualche chilo in meno e qualche rete pesante in più, di nuovo determinante, di nuovo lui. Tanto da attirare le attenzioni di ...

CarloFagnani : @Paolo_Bargiggia @Gazzetta_it Ormai nemmeno Novella 2000 può competere con la Gazza mentre Zaniolo è sulla buona st… - inter1374 : @Corriere Questo darà grandi soddisfazioni fuori dal campo...e se i Cassano e Balotelli hanno insegnato direi che l… - TavaDani : @MischiGiordano Ciao Giordano che impressione ti ha dato Balotelli? A me buona, certo atleticamente non è al meglio… - aoristquarte : 'È tornato #Balotelli' per una buona partita in Serie B. Che palle! - DAZN_IT : Buona la prima per SuperMario Balotelli ?? #SerieBKT #MONSAL #DAZN -