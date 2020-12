“Addio | Carlo” Se ne va un luminare della scienza | una grave perdita per l’Italia intera

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020)Perfetti, massese, padrerivoluzione riabilitativa. Il neurologo,medicina aveva 80 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 10.30 all’obitorio dell’ospedale nel rispetto del protocollo anti-Covid. Era ricoverato all’Ospedale delle Apuane per problemi cardiocircolatori: il suo cuore si è arreso dopo una lunga malattia alternata a fasi di ripresa che non facevano supporre una morte così imminente. Come molti sapranno, il suo nome si lega, dagli anni Settanta, all’idea rivoluzionaria in riabilitazione che il corpo è lo strumento conoscitivo con il quale l’uomo assegna senso al mondo e che la riabilitazione deve tendere alla ricerca del grado più evoluto di recupero concesso dalla lesione, per restituire all’uomo, anche se malato, la possibilità e soprattutto la ...