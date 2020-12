Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)DEL 30 DICEMBREORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DALLA VIA CASSIA SULLA QUALE SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DISAGI ANCHE SULLA LAURENTINA TRA IL GRA E VIA DI CASTEL DI LEVA IN USCITA DALLA CAPITALE SPOSTIAMO IN PROVINCIA, CODE NEI DUE SENSI SU VIA CASTELLINI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI: LA FERMATA EUR PALASPORT SULLA LINEA B DELLA METRO È AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE LAURENTINA CAUSA GUASTO TECNICO CI SPOSTIAMO SUI TRENI: DISAGI SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO, SULLA QUALE A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI METEO I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI DI 30 MINUTI ...