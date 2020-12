Strutture per anziani: 48 casi di corona virus a Gioia del Colle, un altro decesso a Ruvo di Puglia Pericolo focolai (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Un decesso legato al focolaio divampato nella casa di riposo delle suore Gerardine a Ruvo di Puglia. «Si trattava di una persona anziana affetta da diverse patologie e positiva al Covid- scrive su Facebook il sindaco Pasquale Chieco-. Alla famiglia colpita da questo lutto, ma anche alla comunità delle Gerardine voglio rappresentare qui il cordoglio e la vicinanza della città». Il primo cittadino, fornisce dettagli sulla diffusione del contagio nelle Rsa della città. «Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ieri dall’Asl direttamente nella struttura: degli 11 ospiti complessivi 4 attualmente si sono negativizzati- precisa Chieco-; 5 sono positivi e si trovano in sede, 2 sono positivi e ricoverati in ospedale. Gli ospiti in sede sono seguiti da personale qualificato assunto ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: Unlegato alo divampato nella casa di riposo delle suore Gerardine adi. «Si trattava di una persona anziana affetta da diverse patologie e positiva al Covid- scrive su Facebook il sindaco Pasquale Chieco-. Alla famiglia colpita da questo lutto, ma anche alla comunità delle Gerardine voglio rappresentare qui il cordoglio e la vicinanza della città». Il primo cittadino, fornisce dettagli sulla diffusione del contagio nelle Rsa della città. «Questa mattina sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati ieri dall’Asl direttamente nella struttura: degli 11 ospiti complessivi 4 attualmente si sono negativizzati- precisa Chieco-; 5 sono positivi e si trovano in sede, 2 sono positivi e ricoverati in ospedale. Gli ospiti in sede sono seguiti da personale qualificato assunto ...

L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco informa che la struttura del commissario nazionale per l’emergenza Covid ha comunicato il piano della consegna delle dosi di vaccino antiCovid-19 ...

Per permettere ai siriani di ricostruire il loro Paese devastato, gli Usa devono togliere le sanzioni

L'esperta dei diritti umani delle Nazioni Unite Alena Douhan ha chiesto agli Stati Uniti di «rimuovere le sanzioni unilaterali che potrebbero inibire la Per permettere ai siriani di ricostruire il lor ...

