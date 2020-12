Ricciardi: "Mascherine e distanziamento per tutto il 2021. Vaccino non cambi i nostri comportamenti" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle Mascherine, all’igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”. Lo ha detto all’Ansa Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica. “Dobbiamo perseguire una doppia cautela - ha aggiunto - farci vaccinare e seguire le regole di comportamento adeguate”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamentoerà rispetto alla protezione dal virus: perille misure resteranno uguali ad adesso, dalfisico alle, all’igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”. Lo ha detto all’Ansa Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica. “Dobbiamo perseguire una doppia cautela - ha aggiunto - farci vaccinare e seguire le regole di comportamento adeguate”.

