Rai | retroscena sull’aggressione in diretta tv | “L’ho pregato di fermarsi”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Spunta undavvero doloroso ed inaspettato in merito ad un’aggressione avvenuta intv: panico in studio, cos’è successo? Emerge undavvero inaspettato riguardo ad un’aggressione avvenuta insu Rai Uno circa una settimana fa e che purtroppo ha visto protagonista, in negativo, una troupe di Storie Italiane, il programma condotto da