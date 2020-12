NBA 2020-2021, Ja Morant resterà ai box almeno per tre settimane (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I Memphis Grizzlies dovranno fare a meno della loro stella, Ja Morant, l’ultimo rookie of the year, per almeno tre settimane. Lo riporta Sportando che aggiunge, inoltre, che il giocatore potrebbe rimanere ai box financo per più di un mese. Morant, lo ricordiamo, si è fatto male alla caviglia, ed era stato addirittura portato fuori in sedia a rotelle, nel match che ha visto la sua squadra superare i Brooklyn Nets. Per Memphis è una bruttissima tegola dato che la franchigia del Tennessee aveva già fuori Jaren Jackson jr., l’altra pietra angolare del progetto dei Grizzlies, il quale si era fatto male nella bolla di Orlando. Nella passata stagione Memphis è arrivata ad un passo dai playoff e, in quest’annata appena cominciata, la post season sembrava poter essere un obiettivo concreto. Tuttavia, con questo infortunio la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I Memphis Grizzlies dovranno fare a meno della loro stella, Ja, l’ultimo rookie of the year, pertre. Lo riporta Sportando che aggiunge, inoltre, che il giocatore potrebbe rimanere ai box financo per più di un mese., lo ricordiamo, si è fatto male alla caviglia, ed era stato addirittura portato fuori in sedia a rotelle, nel match che ha visto la sua squadra superare i Brooklyn Nets. Per Memphis è una bruttissima tegola dato che la franchigia del Tennessee aveva già fuori Jaren Jackson jr., l’altra pietra angolare del progetto dei Grizzlies, il quale si era fatto male nella bolla di Orlando. Nella passata stagione Memphis è arrivata ad un passo dai playoff e, in quest’annata appena cominciata, la post season sembrava poter essere un obiettivo concreto. Tuttavia, con questo infortunio la ...

